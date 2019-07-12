В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга, передает РИА Новости. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.
«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация (США. – прим. ред.) придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом», — заявил в ходе слушаний Шерман.
Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.
Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.