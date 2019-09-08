В Конгрессе США обвинили ВМС в сокрытии информации по НЛО

Член комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер (республиканец от штата Северная Каролина) обвинил ВМС страны в сокрытии информации о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО). Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Старший республиканец подкомитета по разведке и борьбе с терроризмом Уокер еще в июле написал письмо министру ВМС Ричарду Спенсеру, в котором интересовался, какие попытки предпринимает командование ВМС, чтобы расследовать контакты с НЛО, и разработали ли какие-либо иностранные или коммерческие предприятия новые технологии, объясняющие такого рода случаи. Законодатель также потребовал предоставить «вещественные доказательства» контактов. Заместитель министра Томас Модли в письме от 31 июля ответил конгрессмену, что ВМС «очень серьезно относятся к этим сообщениям и продолжают фиксировать случаи наблюдения НЛО и тщательно их расследовать».

Тем не менее Уокер сообщил газете, что разочарован явным нежеланием ВМС делиться данными о летательных аппаратах, которые могут представлять опасность для ВС США. «Хотя меня обнадеживают слова замминистра ВМС, который подтвердил, что контакты с НЛО тщательно расследуются, я разочарован отсутствием ответов на конкретные вопросы об угрозе, которую может представлять превосходящий [в техническом плане] летательный аппарат в воздушном пространстве США», — сказал конгрессмен.

Официальный представитель ВМС Джо Градишер сообщил изданию, что его командование не «получало дополнительных запросов, касающихся предоставления новой информации по этому вопросу», но оно готово отвечать на любые запросы Конгресса.

«Если ВМС полагают, что Китай или Россия обладают передовыми аэрокосмическими технологиями, которые представляют уязвимость в плане национальной безопасности, американский народ имеет право знать, что его правительство делает в этой связи», — подчеркнул Уокер.