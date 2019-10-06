В конгрессе США обвинили Помпео в неподчинении выданной ему повестке

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что госсекретарь Майк Помпео не подчиняется выданной ему повестке от конгресса предоставить документы по Украине.

Ранее сообщалось, что три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа запросили у Помпео документы по Украине. Конгрессмены предупредили Помпео, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет «свидетельством препятствия расследованию».

«Пока что он не соблюдает требования в рамках расследования», — сказал Энгел в интервью телеканалу CBS.

При этом демократ выразил надежду, что ситуация изменится, отметив, что в настоящий момент по этому поводу ведутся переговоры.

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Ранее Энгел направил повестку Помпео с требованием предоставить необходимые для расследования документы по Украине. Крайний срок предоставления документов истек в прошлую пятницу. При этом сам Помпео на днях заявил, что госдепартамент США направил в пятницу вечером письмо в конгресс. По его словам, он сделает все, «что необходимо по законодательству», и ведомство передаст требуемые документы.