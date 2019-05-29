В конгрессе США не исключили начало процедуры импичмента Трампа

Конгресс США рассматривает вариант импичмента президента страны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер 29 мая.

«Все варианты рассматриваются, и ничего нельзя исключать. Не сомневайтесь, никто, даже президент не выше закона», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Надлера, конгресс должен реагировать на «преступления и ложь Трампа».

Начать процедуру импичмента может палата представителей, где у демократов большинство, однако окончательное решение будет за сенатом, в котором больше республиканцев.