В Конгрессе США не исключили импичмента Трампа по итогам работы Мюллера

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа не исключена в свете завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

«Если в нем [докладе Мюллера] будут неопровержимые доказательства уголовной деятельности со стороны президента, то тогда Конгрессу потребуется рассмотреть вопрос о применении подобного средства. Если выдвижение обвинений [в адрес Трампа] будет предрешено», — уточнил Шифф.

Он повторил позицию демократов в Конгрессе, заинтересованных в ознакомлении с самим докладом спецпрокурора без купюр, а не в изложении документа министром юстиции США Уильямом Барром. «Доказательная база позволит нам предметно обсудить, что все это значит для американского народа, какие риски создает нам президент, какие шаги должен сделать Конгресс для защиты страны. Но ввиду отсутствия фактов судить об этом пока нельзя», — подытожил глава комитета по разведке Палаты представителей.(ТАСС)