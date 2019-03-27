В Конгрессе США не исключают новых санкций в отношении РФ

Американские сенаторы не исключают введения новых санкций в отношении России по итогам разбирательства, проводившегося спецпрокурором Робертом Мюллером, который пришел к выводу, что РФ якобы вмешивалась в избирательные процессы в США. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

В воскресенье министерство юстиции США направило руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. В документе, в частности, говорится об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Вместе с тем в докладе содержится утверждение, что Россия якобы пыталась влиять на выборы в США через организацию «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки.

Агентство приводит слова сенатора Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина), который выступал после завершения разбирательства Мюллера. «Мне хотелось бы более серьезного наказания», — сказал сенатор, имея в виду РФ.

Его мнение также поддержал сенатор-республиканец Джон Корнин (от штата Техас), который согласился с утверждениями, содержащимися в докладе спецпрокурора. По версии Корнина, в случае, если против Москвы не будут усилены санкции, она якобы будет «сеять рознь» и дестабилизировать обстановку в США, сообщает агентство. Полностью доклад Мюллера пока не опубликован.