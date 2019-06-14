В Конгресс внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Он также раскритиковал Германию из-за покупки российского газа. По его словам, Вашингтон «защищает» Берлин от Москвы, предпринимая попытки остановить строительство «Северного потока – 2». Трамп заявил, что Россия «получает миллиарды и миллиарды от Германии», а «реальным выходом» из сложившейся ситуации может стать закупка американского СПГ.