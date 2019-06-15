В Конгресс США внесли законопроект о «сдерживании» России в Прибалтике

В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании «российской агрессии» в Прибалтике, сообщает RT.
Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. По его мнению, Россия пытается «ослабить» НАТО и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя «давление и запугивание».
Новый законопроект предполагает ряд рекомендаций для Пентагона. Так, если документ будет принят, американские военные должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии и «возглавить работу по укреплению сотрудничества» с этими странами.
Кроме того, Конэуэй предлагает США изучить возможность расширения военного присутствия в регионе. Речь в частности идет о возможном размещении в Прибалтике подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия.
«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — говорится в документе.