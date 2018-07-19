В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2». Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо на своем сайте в среду, 18 июля.

В законопроекте под названием «О прекращении российской энергетической агрессии» сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

«Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают у России, а не повышать его», — заявил Джон Баррасо. Ранее с критикой «Северного потока-2» также выступал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Германия стала «заложницей» России.

В конце июня источник Reuters в министерстве экономики Германии заявил, что США заверили министерство, что не будут вводить санкции против подрядчиков строительства газопровода.

Ожидается, что «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешение на его постройку выдали власти Швеции, Финляндии и Германии. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина и США.

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