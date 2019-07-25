В команде Зеленского призвали не политизировать увольнение Кличко

Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу Киевской городской государственной администрации назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.

«Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины. Какая может быть политика в том, что изменился президент, и срок полномочий главы местной администрации закончился?» — цитирует Рябошапку пресс-служба.