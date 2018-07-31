В Колумбии жестоко убили семь человек

Власти колумбийского департамента Норте-де-Сантандер начали расследование жестокого убийства семи человек, совершенного в понедельник в муниципалитете Эль-Тарра.

По предварительным данным, неизвестные бандиты подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. На месте погибли семеро, включая одну женщину, еще три человека были ранены.

Как отмечает портал Tiempo, Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) и Народной армии освобождения Колумбии.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180731/1525637674.html

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| 2018-07-31T07:48:13+00:00 31 июля 2018, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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