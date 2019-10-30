В Колумбии вооруженная группировка расстреляла пикап с индейцами

Согласно информации вооруженных сил страны, инцидент произошел после того, как местный патруль обнаружил и задержал в непосредственной близости от Такуэйо трех мужчин, предположительно, членов повстанческой группировки Структура 6, образованной выходцами из FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии, ныне преобразована в левую политическую партию). Они напали на патруль, чтобы вызволить задержанных членов группировки.

Ранее в Региональном индейском совете сообщили, что преступники расстреляли пикап с людьми, перехватив его в пути. Среди жертв нападения назвали индейского губернатора Кристину Баутисту.

«Из Бокерона в нашу сторону выезжают автомобили с вооруженными людьми. Призываем общину Торбио, индейские и социальные организации немедленно собрать рабочую группу и защитить общину от нападения», — говорится в заявлении индейского совета, опубликованном в Twitter.