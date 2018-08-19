В Колорадо помощницу политика наказали за портрет Путина в капитолии

Крисанта Марч, занимающая должность помощницы спикера Палаты представителей штата Колорадо Крисанты Дюран, помогла пронести в капитолий этого штата портрет президента России Владимира Путина. За это Марч подвергли дисциплинарному взысканию, сообщает агентство AP в воскресенье, 19 августа, со ссылкой на Дюран. По ее словам, в полиции штата и офисе Палаты представителей провели разъяснительные беседы с Марч, которой теперь, в частности, запрещен вход в здание капитолия Колорадо без прохождения контроля.

В конце июля Марч использовала свой пропуск, чтобы провести в капитолий членов колорадского отделения общественной организации Progress Now. Они пронесли в здание портрет Путина и поставили у стены с изображениями Барака Обамы и других бывших президентов США.

Крисанта Марч принесла извинения, заявив, что считала произошедшее «безобидной шуткой» и не ожидала, что оно вызовет такой общественный резонанс.

По словам руководителя ProgressNow Colorado Иэна Сильвери, целью акцию было привлечь общественное внимание к «опасному российскому влиянию на президента США Дональда Трампа», указывает AP. Портрет Путина появился после сообщений о том, что республиканцам не удалось собрать 10 тысяч долларов, необходимые для покупки изображения Трампа, которое должно было быть размещено в капитолии Колорадо рядом с портретами экс-президентов. В настоящее время эта сумма уже собрана.

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