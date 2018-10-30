В Кодекс административных проступков внесены изменения

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был принят проект поправок в Кодекс административных проступков.

Как сообщает Report, в кодекс добавлена новая статья 600-1 (нарушение правил ведения личных дел).

Согласно статье, за нарушение должностными лицами кадровых структур требований правил ведения личного дела, установленных в соответствии с законом «О государственной службе», предусмотрен штраф в размере от 400 до 600 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

 

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| 2018-10-30T14:29:05+00:00 30 октября 2018, 15:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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