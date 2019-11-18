В КНР заявили, что не потерпят каких-либо «инцидентов с независимостью» Тайваня

Правительство КНР не потерпит каких-либо «инцидентов с независимостью» Тайваня. Об этом в понедельник в Бангкоке на специальном брифинге по итогам встречи министра обороны, члена Госсовета КНР Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Марка Эспера заявил официальный представитель оборонного ведомства Китая старший полковник У Цянь. Об этом сообщает ТАСС.

«Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Китай от начала и до конца прилагал усилия к тому, чтобы решить проблему Тайваня мирным путем, однако он не потерпит каких-либо серьезных инцидентов, связанных с «независимостью Тайваня», — указал официальный представитель оборонного ведомства, чьи слова приводит газета «Хуаньцю шибао».

Как он отметил, министр обороны Китая потребовал от своего американского коллеги, чтобы США «действовали осмотрительно в отношении проблемы Тайваня и не создавали новые факторы нестабильности в Тайваньском проливе».

12 ноября крейсер с управляемым ракетным вооружением ВМС США «Чанселорсвилль» прошел через Тайваньский пролив. Это первая подобная операция с сентября этого года. Как заявил представитель седьмого флота ВМС США, действия корабля соответствовали всем нормам международного права и «продемонстрировали приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона». Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старший полковник Чжан Чуньхуэй позже отметил, что действия американского крейсера и авиации были под контролем вооруженных сил КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.