В КНДР выпустили марки, посвященные встрече Путина и Ким Чен Ына

Марки, посвященные встрече во Владивостоке президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выпустили в Северной Корее, сообщает посольство России в КНДР.
Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
На странице в Facebook опубликовано фото марок, одна из них – с изображением лидеров двух стран.
| 2019-07-09T09:00:28+00:00 9 июля 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss