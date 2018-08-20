В КНДР пройдет встреча разделенных семей с севера и юга Кореи

Группа из 89 граждан Южной Кореи и около 300 их сопровождающих в понедельник, 20 августа, на автобусах отправились в Северную Корею на первую встречу с родственниками с момента разделения страны в 1953 году по итогам Корейской войны. Большинство участников встречи являются людьми пожилого возраста старше 80 лет, самому старшему из них — 101 год.

Встречи родственников будут проходить в северокорейском туристическом регионе Кымгансан на юго-востоке страны и продлятся до среды. Решение о проведении встреч разделенных семей было принято по итогам саммита лидеров Южной Кореи и КНДР, прошедшего в апреле текущего года. Это первое подобное мероприятие с 2015 года.

До этого с 2000 года было организовано 20 встреч разделенных семей с севера и юга Кореи. За этот период более 130 тысяч южных корейцев подали заявление о желании встретиться со своими родственниками из КНДР, однако многие из них уже умерли, так и не увидев своих близких.

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