В КНДР подтвердили, что провели тестовый запуск баллистической ракеты

КНДР подтверждает, что Пхеньян в среду провел испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

В среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. Командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.

По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали этой зоны в ноябре 2017 года. (ТАСС)

| 2019-10-03T02:06:11+00:00 3 октября 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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