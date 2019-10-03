В КНДР подтвердили, что провели тестовый запуск баллистической ракеты

КНДР подтверждает, что Пхеньян в среду провел испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

В среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. Командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.

По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали этой зоны в ноябре 2017 года. (ТАСС)