В Китае жениться становится дорогим удовольствием

Безудержный рост «цен на невест» делает вступление в брак в сельских районах Китая недоступным, заявил провинциальный депутат китайского парламента, сообщает Голос Америки.

По его мнению, проблему можно решить путем выплаты «брачных субсидий» и введения контроля за ценами.

Стремительный экономический рост Китая за последние десять лет привел к значительному увеличению стоимости досвадебных подарков, которые теперь зачастую включают новый дом.

Раньше жених обычно дарил родителям невесты около 11 тысяч юаней (примерно 1650 долларов).

Теперь же будущие тесть и теща требуют по меньшей мере три цзиня (1,5 кг) купюр достоинством в 100 юаней, автомобиль и дом, заявил делегат из провинции Хэбэй Чжан Циньбинь, выступая на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

«В южной части северного Китая молодой человек, который хочет жениться, должен потратить около 700 тысяч юаней», – написал он в своем предложении ВСНП.

«Это огромное финансовое бремя, и высокие цены на невест становятся основной причиной бедности в сельских районах», – добавил он.

Чжан Циньбинь возложил вину на родителей потенциальных невест, которые хотят повысить свой уровень жизни, запрашивая высокую цену у женихов.

«Брачные субсидии», выплачиваемые женихам, могут облегчить достижение супружеского счастья, считает он, отмечая, что необходимо также контролировать цены услуг, которые предоставляют «брачные посредники».