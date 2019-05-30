В Китае заявили о готовности усилить взаимодействие с Россией по Венесуэле

Китай готов усилить взаимодействие с Россией по урегулированию кризиса в Венесуэле, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.
«Что касается вопроса Венесуэлы, то у Китая и России близкие позиции. Мы поддерживаем постоянный контакт по Венесуэле. Мы выступаем против иностранного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Китайская сторона готова вместе с Россией усилить многостороннее взаимодействие и координацию по венесуэльскому вопросу…», — заявил Чжан Ханьхуэй на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли этот вопрос подниматься во время предстоящего в начале июня госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ.
Он также выразил готовность китайской стороны вместе с Россией защищать международную справедливость, принципы Устава ООН, суверенитет, независимость Венесуэлы, а также поддерживать мир и стабильность в регионе, способствовать тому, чтобы Венесуэла как можно скорее вернулась на нормальный путь развития.
| 2019-05-30T09:10:55+00:00 30 мая 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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