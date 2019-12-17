В Китае запретили упоминание Озила

В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.

Страницы немецкого игрока турецкого происхождения в социальных сетях уже заблокированы; также под запрет попал фан-клуб чемпиона мира 2014 года.

Помимо этого, поисковым службам запрещено выдавать в запросах Озила.

Осведомленный источник, знакомый с ситуацией, заявляет о необходимости официальных извинений со стороны клуба, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта.(Газета.Ru)