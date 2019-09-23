В Китае закроют первый аэропорт страны

Первый аэропорт Китая, пекинский «Наньюань» 30 сентября прекратит обслуживание гражданских самолетов, после того как здесь откроется новый, крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин», сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Чжунго жибао».
Аэропорт «Наньюань» был построен в 1910 году. В августе 1913 года в нем открылось первое в Китае летное училище, а затем первый авиационный завод. Изначально «Наньюань» использовался как военный аэродром, а после начал обслуживание гражданской авиации. Сейчас он используется и как гражданский, и как военный аэродром. В «Наньюане» оперирует лишь авиакомпания China United Airlines, которая с 30 сентября начнет осуществлять рейсы уже из аэропорта «Дасин».
Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта «Дасин» завершилось в Пекине 30 июня. Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде «золотого феникса» площадью в 1 миллион квадратных метров запланирован на 30 сентября – в канун 70-летия образования КНР.
«Дасин» позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, «Дасин» — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.