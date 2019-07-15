В Китае за полгода создали более 7 миллионов рабочих мест

В первом полугодии 2019 года в Китае было создано 7,37 миллиона рабочих мест, что составляет 67% от годового плана, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.
«В первом полугодии 2019 года в городах и поселках Китая было создано 7,37 миллиона новых рабочих мест, что составляет 67% от годового плана», — говорится в докладе.
По итогам июня этого года коэффициент городской безработицы составил 5,1%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем в мае. Согласно последним данным, коэффициент безработицы среди жителей страны в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,6%.
Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае составит 4,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2018 году составил 3,8%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей в 4,5%, в прошлом году удалось создать 13,61 миллиона новых рабочих мест, что на 100 тысяч больше, чем в 2017 году.
| 2019-07-15T09:24:51+00:00 15 июля 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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