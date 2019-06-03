В Китае выпустили предупреждение для студентов, собирающихся на учебу в США

Министерство образования Китая в понедельник обнародовало официальное предупреждение для студентов, собирающихся на учебу в США, о необходимости быть готовыми к отказу в визе или ограничениям по ее сроку.
«На протяжении некоторого времени ряд китайских студентов, проходящих обучение в США, столкнулись с ограничениями в визе, срок получения виз увеличился, при этом срок их действия сократился, участились случаи отказа в визе», — говорится в распространенном заявлении ведомства.
Отмечается, что «министерство обращает внимание многочисленных студентов и ученых (направляющихся на учебу в США – Прим. ред.) на необходимость усилить оценку рисков, предпринять меры предосторожности и провести надлежащую подготовку».(РИА Новости)
| 2019-06-03T14:12:19+00:00 3 июня 2019, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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