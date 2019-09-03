В Китае восемь детей погибли после нападения на школу

В школе в городе Байянпин, провинция Хубей, Китай, мужчина с ножом напал на детей в школе. Об этом сообщает South China Morning Post во вторник, 3 сентября.

Нападение произошло 2 сентября в 8 утра по местному времени. Восемь детей скончались в больнице от полученных травм уже сегодня, 3 сентября.

Полиция задержала преступника в день нападения. Им оказался 40-летний местный житель по имени Ю (Yu). Сейчас он находится под стражей. Согласно данным местных СМИ, мужчина ранее был судим за покушение на убийство. Полиция эту информацию пока не подтверждает.

Сейчас два выживших ребенка находятся в центральной больнице Эньши, им оказывают необходимую помощь. Местные власти рассказали изданию, что оказывают поддержку родственникам пострадавших.

| 2019-09-03T12:50:01+00:00 3 сентября 2019, 13:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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