В Китае уничтожают мечети

Более двух десятков мечетей было разрушено в автономном регионе китайской провинции Синьцзянь в течение трех лет, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на совместное с Bellingcat расследование.

Синьцзян-Уйгурский автономный регион расположен на северо-западе Китая. Расследование журналистов опирается на исследование более 90 спутниковых снимков, передает Газета.Ru.

По их данным, c 2016 года 33 здания были либо полностью уничтожены, либо разрушены частично. Разрушению подверглись не только мечети, но и различные сооружения, в том числе купола и минареты.

Cреди разрушенных зданий — храм имама Асима, гробница которого привлекала внимание многих паломников. Газета называет этот комплекс сооружений самым крупнейшим в регионе.

Китай отрицает обвинения в ущемлении прав мусульманских меньшинств, а в МИДе не знают о такой проблеме. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал газете ситуацию, заявив, что Китай придерживается свободы вероисповедания и выступает против религиозного экстремизма.