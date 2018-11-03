В Китае столкнулись 26 автомобилей, погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с участием 26 автомобилей в китайской провинции Ланьчжоу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Пострадали 27 человек. Как сообщается, инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы. Сообщается, что водитель грузовой машины потерял контроль над управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей.

 

РИА Новости https://ria.ru/world/20181103/1532096705.html
РИА Новости https://ria.ru/world/20181103/1532096705.html

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| 2018-11-03T20:35:35+00:00 3 ноября 2018, 20:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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