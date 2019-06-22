В Китае семь человек пострадали при землетрясении в провинции Сычуань

Семь человек пострадали при землетрясении, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, сообщает администрация уезда Гун.

«По данным на 23.30 (18.30 мск), семь человек получили ранения, их уже направили в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном администрацией в сервисе микроблогов Weibo

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (18.29 по бакинскому времени). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров, передает РИА Новости.