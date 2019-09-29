В Китае считают ракеты «Гранит» главным оружием РФ против авианосцев США

Китайские СМИ заявили, что российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» являются главным оружием России против американских авианосцев.

Автор публикации на портале Sobu считает, что именно «Гранит» имел в виду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, говоря в недавнем интервью о противодействии авианосцам США. Министр отметил тогда, что пока Пентагон тратит бюджет на создание авианосных группировок, Москва делает упор на средства, использование которых будет возможно для борьбы с ними. Он подчеркнул, что такой подход дешевле и эффективнее.

В статье отмечается, что «Гранит» среди всех созданных в России ПКР является оружием с наибольшей дальностью полета, способным нанести авианосцам США сильный урон. Так, ПКР способна достигать цели на расстоянии более 600 км, притом что авианосцы США способны обеспечить защиту зоны радиусом в 550 км.

Также, по словам автора публикации, боевую часть ПКР можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн, а это позволяет поражать крупные цели на воде.