В Китае считают, что США прибегают к травле в отношении Москвы и Пекина

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран травлей.

«США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегического давление», — сказал Чжан Юся в среду на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран «проводить сотрудничество для достижения нового прорыва». «Лидеры двух стран придают большое значение отношениям между армиями и при каждой встрече обязательно обсуждают военное сотрудничество», — подчеркнул китайский генерал.

Чжан Юся отметил, что в последние годы военное сотрудничество двух государств находится на высоком уровне и продолжает развиваться. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР напомнил, что в прошлом году Китай впервые принял участие в масштабных маневрах ВС РФ «Восток», в июле этого года Китай и Россия впервые совместно провели стратегическое воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Он также отметил совместные военно-морские учения двух государств и участие в Армейских международных играх.(ТАСС)

| 2019-09-04T14:05:34+00:00 4 сентября 2019, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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