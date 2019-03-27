В Китае раскритиковали Далай-ламу за нежелание проводить реформы

Власти КНР раскритиковали Далай-ламу XIV за нежелание проводить реформы в Тибете и стремление сохранить там феодально-крепостную систему, говорится в обнародованной Госсоветом КНР в среду «Белой книге», посвященной 60-летию реформ в Тибете.

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после провала вооруженного выступления против властей КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дхармсала, где действует «тибетское правительство в изгнании». В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя полномочий лидера правительства, однако это не охладило полемику между ним и Пекином, где его продолжают считать сепаратистом.