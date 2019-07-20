В Китае при взрыве на заводе погибли 10 человек

В Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли 10 человек, 19 пострадали и еще пять пропали без вести. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 20 июля.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Има на заводе, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co Ltd. По данным властей города Саньмэнься, которые администрируют Има, сейчас спасатели и полицейские разыскивают пропавших людей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место взрыва рабочую группу. Ведется расследование причин инцидента.