В Китае при взрыве на заводе погибли 10 человек

В Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе  погибли 10 человек, 19 пострадали и еще пять пропали без вести. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 20 июля.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Има на заводе, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co Ltd. По данным властей города Саньмэнься, которые администрируют Има, сейчас спасатели и полицейские разыскивают пропавших людей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место взрыва рабочую группу. Ведется расследование причин инцидента.

| 2019-07-20T11:56:10+00:00 20 июля 2019, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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