В Китае при обрушении крыши бара погибли два человека, 83 получили ранения

Число жертв обрушения крыши в баре в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР возросло до двух человек, еще 83 получили ранения. Сообщает ТАСС в понедельник со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 77 раненых. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, травмы еще семи человек характеризуются как тяжелые. Еще 62 пострадавших находятся под наблюдением врачей, 13 уже отпущены домой.

Обрушение крыши произошло в баре «0776» ночью около 01:00 по местному времени. Спасательная операция на месте ЧП продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.