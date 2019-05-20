В Китае при обрушении крыши бара погибли два человека, 83 получили ранения

Число жертв обрушения крыши в баре в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР возросло до двух человек, еще 83 получили ранения. Сообщает ТАСС  в понедельник со ссылкой на  Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 77 раненых. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, травмы еще семи человек характеризуются как тяжелые. Еще 62 пострадавших находятся под наблюдением врачей, 13 уже отпущены домой.

Обрушение крыши произошло в баре «0776» ночью около 01:00 по местному времени. Спасательная операция на месте ЧП продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.

| 2019-05-20T08:06:25+00:00 20 мая 2019, 08:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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