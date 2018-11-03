В Китае презентовали уникальный смартфон с гибким экраном

В Китае презентовали уникальный смартфон с гибким складывающимся экраном. Новинка FlexPai оснащена дисплеем из 100 видов мультипленочных слоев имеет высокое разрешение, обеспечивающее четкость картинки. Его диагональ, с 20 миллионами светодиодов, в развернутом виде составляет 7,8 дюйма, а в «сложенном» — порядка 4, при удивительной для такого устройства толщине 7,6 мм. Инженеры предусмотрели для смартфона LCD или AMOLED экраны, за быстродействие модели будет отвечать микропроцессор Snapdragon 8150. Хранить информацию разработчики предлагают на 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти и 6 или 8 Гб флеш-памяти. Уникальный смартфон имеет также две широкоугольные задние камеры на 20 Мп. Емкость аккумулятора по неизвестной причине не указана, но зарядить смартфон можно всего за час на 4/5 от возможного благодаря технологии Ro-Charge.

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