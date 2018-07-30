В Китае появился первый в мире отель без персонала

В роботизированном отеле, появившемся в городе Чэнду, нет персонала в привычном смысле этого слова, сообщает Economical Times.

На входе новых постояльцев встречает робот, используя систему распознавания лиц. Он же помогает зарегистрироваться и провожает гостя в номер.

Дополнительные пожелания — заказ еды или такси, стирка — также выполняются роботами, которые подключены к специальному мобильному приложению. На случай непредвиденных ситуаций и проблем со здоровьем в отеле предполагается система связи с людьми.

 

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| 2018-07-30T07:05:28+00:00 30 июля 2018, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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