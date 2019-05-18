В Китае около 500 человек оказались в зоне бедствия из-за землетрясения

Cогласно заявлению администрации города Сунъюань, в зоне бедствия оказались 476 человек, 75 человек были эвакуированы, 33 здания были серьезно повреждены, еще 134 – получили незначительные повреждения. Прямой экономический ущерб оценивается в 3,1 миллиарда юаней, передает ria.ru.