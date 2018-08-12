В Китае объявили повышенный уровень опасности из-за тайфуна

Повышенный «оранжевый» уровень опасности объявлен в ряде регионов Китая из-за приближения тайфуна «Яги», который должен обрушиться на побережье материковой части КНР в ночь на понедельник, говорится в сообщении национального океанологического управления Китая.
«Яги», который стал четырнадцатым в этом году тайфуном, обрушится на города Тайчжоу и Вэньчжоу в восточной провинции Чжэцзян. Управление объявило желтый уровень опасности из-за высоких волн в прибрежных районах, а также «оранжевый» уровень штормового предупреждения, который распространяется на провинции Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян, Цзянсу.
Как сообщил оперативный штаб по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами провинции Чжэцзян, в связи с возникшей опасностью в безопасные районы были эвакуированы более 135 тысяч человек из 9 городов. В порты вернулись свыше 20,5 тысячи рыболовецких судов, а также 4,1 тысячи судов других типов. Спасательные корабли приведены в полную готовность на случай необходимости проведения поисково-спасательных операций.
Сильнее других пострадали города Чжоушань, Ханчжоу, Нинбо, Вэньчжоу, Тайчжоу, Цзиньхуа, где в ближайшие сутки погода еще сильнее ухудшится. По прогнозам синоптиков погода начнет нормализовываться лишь к вечеру понедельника по мере продвижения тайфуна на северо-запад вглубь материка.38 просмотров