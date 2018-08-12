В Китае объявили повышенный уровень опасности из-за тайфуна

Повышенный «оранжевый» уровень опасности объявлен в ряде регионов Китая из-за приближения тайфуна «Яги», который должен обрушиться на побережье материковой части КНР в ночь на понедельник, говорится в сообщении национального океанологического управления Китая.

«Яги», который стал четырнадцатым в этом году тайфуном, обрушится на города Тайчжоу и Вэньчжоу в восточной провинции Чжэцзян. Управление объявило желтый уровень опасности из-за высоких волн в прибрежных районах, а также «оранжевый» уровень штормового предупреждения, который распространяется на провинции Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян, Цзянсу.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами провинции Чжэцзян, в связи с возникшей опасностью в безопасные районы были эвакуированы более 135 тысяч человек из 9 городов. В порты вернулись свыше 20,5 тысячи рыболовецких судов, а также 4,1 тысячи судов других типов. Спасательные корабли приведены в полную готовность на случай необходимости проведения поисково-спасательных операций.

Влияние тайфуна уже ощущается практически по всему восточному побережью КНР, где в субботу и воскресенье идут ливневые дожди с грозами, в некоторых населенных пунктах размыты дороги, подтоплены подземные переходы, водоемы выходят из берегов. На местных водохранилищах активно снижают уровень воды во избежание крупных наводнений.

Сильнее других пострадали города Чжоушань, Ханчжоу, Нинбо, Вэньчжоу, Тайчжоу, Цзиньхуа, где в ближайшие сутки погода еще сильнее ухудшится. По прогнозам синоптиков погода начнет нормализовываться лишь к вечеру понедельника по мере продвижения тайфуна на северо-запад вглубь материка.

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