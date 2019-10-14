В Китае обрушилось здание банка: под завалами остаются два человека

Два строителя оказались под завалами в понедельник утром в результате обрушения ремонтируемого здания, принадлежащего филиалу Аграрного коммерческого банка Китая в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, ЧП произошло в 06:00 по местному времени на территории зоны экономического развития города Байчэн.

Спасатели уже извлекли из-под обломков четырех человек. Все они отправлены в ближайшие больницы. Поиски еще двух строителей продолжаются, ведется следствие. (ТАСС)

| 2019-10-14T09:29:57+00:00 14 октября 2019, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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