В Китае назвали давление США главной причиной ситуации вокруг Ирана

Китай сожалеет о решении Ирана по дальнейшему сокращению выполнения своих обязательств по СВПД, винит в нынешнем кризисе чрезмерное давление со стороны США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Китай сожалеет о решении Ирана о дальнейшем сокращении исполнения своих обязательств по СВПД. Обеспечение полноценной и эффективной реализации СВПД является не только требованием соответствующих резолюций СБ ООН, но и единственным реалистичным и наиболее действенным способом урегулировать иранскую ядерную проблему и ослабить напряжённость», — заявил он.
По словам дипломата, «чрезмерное давление на Иран со стороны США является причиной кризиса по иранской ядерной проблеме».
| 2019-07-08T13:45:46+00:00 8 июля 2019, 14:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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