В Китае назвали давление США главной причиной ситуации вокруг Ирана

Китай сожалеет о решении Ирана по дальнейшему сокращению выполнения своих обязательств по СВПД, винит в нынешнем кризисе чрезмерное давление со стороны США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай сожалеет о решении Ирана о дальнейшем сокращении исполнения своих обязательств по СВПД. Обеспечение полноценной и эффективной реализации СВПД является не только требованием соответствующих резолюций СБ ООН, но и единственным реалистичным и наиболее действенным способом урегулировать иранскую ядерную проблему и ослабить напряжённость», — заявил он.