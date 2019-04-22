В Китае найдена обезглавленная в неолите девушка

При раскопках руин города Цинтана в провинции Гуандун археологи обнаружили древнюю гробницу, в которой находились останки обезглавленной девушки. Что за беда приключилась с ней тринадцать тысяч лет назад пока непонятно.

Ученые установили, что в момент смерти девушке было от от 13 до 18 лет. Причина смерти неизвестна, а было это примерно 13500 лет назад.

Археологов удивил сам характер захоронения. Девушка оказалась обезглавлена. Неизвестно, была ли отрублена голова при жизни или это было частью погребального обряда. Таковые в древности были разнообразны и часто отличались от современных. Кроме того, тело было похоронено в сидячем положении — на корточках.

«Это указывает на возможное возникновение в тот период времени концепции понимания жизни и смерти, что привело к появлению примитивных религиозных верований, — цитирует агентство «Синьхуа» старшего научного сотрудника Института культурного наследия и археологии Гуандуна Лю Суоцян. Кроме того, в гробнице были обнаружены некоторые предметы. Это говорит о том, что в то время уже совершались определенные ритуалы».

Обнаруженная гробница является древнейшей, найденной в Китае, пишет popmech.ru.