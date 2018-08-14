В Китае из-за тайфуна эвакуировали 10 городов

На восточное побережье Китая обрушился тайфун Яги. В связи с чем власти экстренно эвакуировали 200 тысяч человек, сообщает 13 августа Channel News Asia.

«В общей сложности 204 949 человек в 10 городах, включительно с Тайчжоу, Чжоушань и Веньчжоу, были эвакуированы, около 21 тысячи рыболовецких судов были отозваны назад в порт», — говорится в сообщении, передает korrespondent.net.

Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди. Однако потом в движении по направлению к центральной части страны сила его будет ослабевать и он направится на северо-запад.

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| 2018-08-14T13:22:19+00:00 14 августа 2018, 13:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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