В Китае испытали новую ракету

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.

Снаряд запустили рано утром в воскресенье, 2 июня, с подводной лодки в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун. За испытаниями наблюдали многочисленные очевидцы и рыбаки.

По информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 будет использоваться для оснащения китайских атомных ракетных подводных лодок следующего поколения. Ее дальность составляет 12–14 тыс. км, ракета способна нести до 10 независимых боеголовок.

| 2019-06-02T19:04:15+00:00 2 июня 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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