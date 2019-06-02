В Китае испытали новую ракету

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.

Снаряд запустили рано утром в воскресенье, 2 июня, с подводной лодки в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун. За испытаниями наблюдали многочисленные очевидцы и рыбаки.

По информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 будет использоваться для оснащения китайских атомных ракетных подводных лодок следующего поколения. Ее дальность составляет 12–14 тыс. км, ракета способна нести до 10 независимых боеголовок.