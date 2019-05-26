В Китае число жертв из-за утечки газа на грузовом судне выросло до десяти

Инцидент произошел в субботу около 16.00 (11.00 мск) по местному времени на грузовом судне, зарегистрированном в провинции Фуцзянь. Судно находилось в порту Лунъянь на ремонтном обслуживании, когда в системе пожаротушения на борту произошла утечка двуокиси углерода, пишет ria.ru.