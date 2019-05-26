В Китае число жертв из-за утечки газа на грузовом судне выросло до десяти

Число жертв утечки газа в порту Лунъянь городского округа Вэйхай китайской провинции Шаньдун выросло до десяти человек, еще 19 госпитализированы, говорится в заявлении местного правительства.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек. Состояние госпитализированных пострадавших к настоящему моменту оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел в субботу около 16.00 (11.00 мск) по местному времени на грузовом судне, зарегистрированном в провинции Фуцзянь. Судно находилось в порту Лунъянь на ремонтном обслуживании, когда в системе пожаротушения на борту произошла утечка двуокиси углерода, пишет ria.ru.
Сразу после инцидента местные власти организовали специальные рабочие группы по расследованию и ликвидации последствий, дело под личный контроль взяли вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, член Госсовета Ван Юн, заместитель министра управления чрезвычайными ситуациями КНР Хуан Мин и руководство провинции.
| 2019-05-26T11:23:12+00:00 26 мая 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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