В Китае арестованы 13 тысяч уйгуров

Власти Китая настаивают на оправданности жестких действий против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В опубликованном в понедельник, 18 марта, «Белой книге» говорится, что «в течение некоторого времени регион испытывает совокупное воздействие со стороны сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов».

По данным Пекина, с 2014 года в СУАР арестованы без малого 13 тысяч «террористов», более 30 тысяч человек привлечены к ответственности за «незаконную религиозную деятельность». Кроме того, изъято свыше 2 тысяч взрывных устройств, конфисковано более 345 тысяч экземпляров нелегально изданных религиозных материалов, указывается в «Белой книге». Китайские власти утверждают, что «борьба за деэкстремизацию Синьцзяна» полностью согласуется с действующим законодательством.

21-страничный документ опубликован в ответ на резкую международную критику в связи с жесткой политикой Пекина в Синьцзяне, в частности, на информацию о том, что в «лагерях перевоспитания» принудительно удерживаются до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения, в том числе казахов и киргизов. При этом бывшие заключенные рассказывают, что в лагерях практикуются пытки, идеологическая обработка и прочие насильственные действия.

Правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь «образовательные центры для ресоциализации мелких преступников».