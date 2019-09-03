В Киргизии наложен арест на построенную экс-президентом республики мечеть

Наложен арест на мечеть, которая была построена в Бишкеке на средства арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Генеральной прокуратуры республики, передает ТАСС.

«Судом Первомайского района столицы наложен арест на расположенную в седьмом микрорайоне мечеть, выясняются источники ее строительства», — говорится в сообщении. По данным главного надзорного органа республики, данная мечеть, которая занимает площадь в 1 га, зарегистрирована на принадлежащее Атамбаеву ОсОО «Научно-производственная фирма «Форум». Ранее киргизские власти объявили о наложении ареста на 120 объектов имущества Атамбаева, арест части из них впоследствии был отменен.

Мечеть в седьмом микрорайоне столицы Киргизии начала работать в апреле нынешнего года. Принимавший участие в церемонии ее открытия Атамбаев заверил, что построить объект ему помогали друзья.