В Киргизии арестовали счета Атамбаева

Арест наложен на все счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который является фигурантом 12 уголовных дел, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
«В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета, имеющиеся в банках Кыргызской Республики», — заявили в пресс-службе.
По данным надзорного органа, арест наложен также на все имущество и счета, принадлежащие супруге экс-президента Раисе Атамбаевой, на имущество связанных с ним компаний, таких как «Кыргызавтомаш», телеканал «Апрель», ОАО «Медиафорум» и ряда других.
Как утверждают в Генпрокуратуре, арест наложен «в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева и его близких родственников».