В Киргизии арестовали счета Атамбаева

По данным надзорного органа, арест наложен также на все имущество и счета, принадлежащие супруге экс-президента Раисе Атамбаевой, на имущество связанных с ним компаний, таких как «Кыргызавтомаш», телеканал «Апрель», ОАО «Медиафорум» и ряда других.

Как утверждают в Генпрокуратуре, арест наложен «в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева и его близких родственников».