В кинотеатре в Швейцарии установили двуспальные кровати

Отмечается, что зал VIP-Bedroom (VIP-спальня), расположенный в кинотеатре Pathe в коммуне Шпрайтенбах, оборудован 11 двуспальными кроватями с электронно-регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. На входе в зал всем посетителям выдают тапочки.

Руководство кинотеатра отмечает, что постельное белье на кроватях будет меняться в перерывах между каждым сеансом.

«Гигиенический аспект очень для нас важен, — сказал генеральный директор Pathe Switzerland Венанцио Ди Бакко. — В Швейцарии это предложение является уникальным. Но мы проверили эту концепцию за рубежом, и пока никаких проблем не было».

Помимо зала с кроватями, в кинотеатре Pathe имеется зал Imax и зал с одноместными и двухместными диванами.

Для посещения этих трех залов требуется приобрести VIP-билет, который стоит 49 швейцарских франков (около 85 манатов — ред.) и включает бесплатные закуски и напитки.