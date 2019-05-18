В кинотеатре в Швейцарии установили двуспальные кровати

Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел. Об этом накануне сообщило местное издание 20 Minuten.

Отмечается, что зал VIP-Bedroom (VIP-спальня), расположенный в кинотеатре Pathe в коммуне Шпрайтенбах, оборудован 11 двуспальными кроватями с электронно-регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. На входе в зал всем посетителям выдают тапочки.

Руководство кинотеатра отмечает, что постельное белье на кроватях будет меняться в перерывах между каждым сеансом.

«Гигиенический аспект очень для нас важен, — сказал генеральный директор Pathe Switzerland Венанцио Ди Бакко. — В Швейцарии это предложение является уникальным. Но мы проверили эту концепцию за рубежом, и пока никаких проблем не было».

Помимо зала с кроватями, в кинотеатре Pathe имеется зал Imax и зал с одноместными и двухместными диванами.

Для посещения этих трех залов требуется приобрести VIP-билет, который стоит 49 швейцарских франков (около 85 манатов — ред.) и включает бесплатные закуски и напитки.

| 2019-05-18T11:51:16+00:00 18 мая 2019, 12:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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