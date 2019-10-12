В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», — пояснил Арахамия.

По его мнению, о финансировании региона можно будет говорить тогда, когда Украина получит контроль над территориями. «Тогда и надо будет искать источники финансирования. Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй», — резюмировал депутат.

7 октября в Донбассе должно было начаться разведение сил украинских силовиков и ополченцев, однако его неоднократно откладывали из-за продолжающихся обстрелов и агрессии украинских радикалов.

Дата разведения сил была согласована контактной группой по Донбассу 1 октября, в тот же день была подписана «формула Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. Подписание документа спровоцировало на Украине волну народных протестов и осуждения со стороны украинских политиков.