В Киеве заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам дипломата, сейчас киевские власти «пытаются сделать все, что в рамках Минска».

«А когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — сказал он в эфире телеканала «Украина».

Пристайко отметил, что таким следующим шагом, скорее всего, будет введение миротворческого контингента. Он также подчеркнул, что у команды президента Владимира Зеленского «есть некоторые планы относительно этого».