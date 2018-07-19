В Киеве установили памятник Муслиму Магомаеву

18 июля в центре Киева состоялось торжественное открытие сквера и памятника великому азербайджанском певцу Муслиму Магомаеву. Мероприятие было посвящено 75-летию со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста.

Сквер расположен в жилом массиве, на перекрестке проспекта В. Черновола и улицы Сечевых Стрельцов. На церемонию пришли сотни киевлян, в основном люди старшего поколения, для которых имя Магомаева, его песни напоминают им годы их юности и молодости.

На открытии новой живописной зоны в украинской столице приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев. Сквер открыли при содействии азербайджанской диаспоры и посольства страны в Украине.

«Это знаменательный день для культур Украины и Азербайджана, потому что открывается еще один символ дружбы и взаимного уважения между нашими странами. Отрадно, что в одном из значимых уголков Украины открываются памятник и сквер музыканту с большой буквы — Муслиму Магомаеву», — отметил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

«В рамках празднования 75-летия со дня рождения популярного исполнителя, композитора, народного артиста Муслима Магомаева при поддержке посольства Азербайджана в Киеве открыт сквер имени Муслима Магомаева и памятник выдающемуся художнику. Мы сотрудничаем в сферах развития инфраструктуры городов, промышленности, культуры, туризма. Убежден в том, что этот сквер станет бесценным подарком для киевлян и гостей города – миллионов поклонников таланта легендарного певца и композитора. Киевляне будут приезжать сюда и наслаждаться отдыхом», – заявил на церемонии Александр Спасибко.

Как сообщают местные СМИ, интересно, что проект создания сквера и памятника великому азербайджанскому певцу не вызвал протеста у национально настроенных политических сил и группировок, выступающих против любых напоминаний о советском прошлом. Открытию сквера не стали препятствовать радикально настроенные группировки. Впрочем, в Украине Муслима Магомаева всегда любили, поклонялись его таланту.

В честь открытия сквера организаторы устроили концертную программу с участием артистов из Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ. Затем в Национальной музыкальной академии имени Чайковского состоялся вечер памяти великого артиста.

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